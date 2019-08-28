РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. В подмосковном Подольске на форуме «Управдом» 29 августа рассмотрят проведение технического ремонта подъездов и капремонта многоквартирных домов, сообщила руководитель Подольского отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ольга Дорофеева.

«В Подольске 29 августа пройдет форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом» в ДК «ЗиО» на улице Мира, 4, начало в 15:00. На нем заместитель директора МКУ «Окружное хозяйство» – начальник отдела эксплуатации, капитального и текущего ремонта жилищного ремонта Дмитрий Фокин расскажет о проведении технического ремонта подъездов и капитальном ремонте многоквартирных домов», – сказала Дорофеева.

По ее словам, заместитель председателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска – начальник отдела благоустройства Владимир Полинский выступит с докладом о благоустройстве территории горокруга. Представитель МКУ «Окружное хозяйство» разъяснит, как изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2019 года.