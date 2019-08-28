РИАМО - 28 авг. Санитарная авиация Московской области с начала 2019 года выполнила свыше 140 вылетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Благодаря санитарной авиации подмосковные жители могут оперативно получить специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, особенно в условиях большой удаленности лечебных учреждений, напряженной транспортной обстановки, необходимости минимизировать время транспортировки», – сказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что вылеты осуществлялись в круглосуточном режиме через оперативно-диспетчерскую службу медицины катастроф. Санитарная авиация позволяет оказать экстренную помощь пострадавшим в ДТП, пожарах, чрезвычайных ситуациях, независимо от дорожного трафика.

При оказании санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием, добавила министр.