РИАМО - 28 авг. В детском лагере «Радуга» на Черном море стартовала пятая смена, в ее рамках отдохнут 300 детей из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Более 1,5 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в четвертую смену на курортах Черноморского побережья. Дети отдыхали в детских оздоровительных организациях Краснодарского края и Крыма», – сказала Забралова.

Она уточнила, что на курортах Черноморского побережья уже отдохнуло более 5 тысяч детей из Московской области.

«Сегодня стартовала пятая смена и 300 детей из Подмосковья поедут отдыхать на Черноморское побережье в детский лагерь «Радуга». Эта смена захватит начало учебного года и очень важно, что для ребят будет предусмотрена образовательная программа на период их отдыха», – отметила Забралова.

В ходе летней оздоровительной кампании уже отдохнуло более 250 тысяч подмосковных детей. Они отдыхали в оздоровительных организациях Московской области, Черноморского побережья и в Крыму.