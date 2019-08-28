РИАМО - 28 авг. Свыше 40 участков муниципальных и 12 участков региональных дорог отремонтировали в городском округе Шатура, сейчас дорожники также ведут ремонт вокзальной площади, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом году в Шатуре запланировано отремонтировать 61 дорогу протяженностью свыше 86 километров. Согласно программе ремонта, больше половины дорог – 37 – было выбрано жителями на портале «Добродел». На сегодняшний день ремонт завершен на 54 участках – 12 региональных и 42 муниципальных, – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, сейчас дорожники также ведут ремонт вокзальной площади в Шатуре и готовятся заменить асфальтобетонное покрытие на территории двух медицинских учреждений.

«Из бюджета Московской области на устройство улично-дорожной сети выделено порядка 738 миллионов рублей, из них 696 миллионов – на ремонт дорог», - подчеркнул Гержик.

На данный момент перестелили асфальтобетонное покрытие на участках дорог в Шатуре по улицам Зеленая и Клары Цеткин, а также в деревнях Митинской, Воропинской и Воронинской, а также в Слободе и поселении Пустоши. Эти дороги выбрали для ремонта сами местные жители.

Также на пяти участках, помимо замены покрытия, отремонтировали и тротуары. Такой ремонт, например, провели в Больничном проезде, на улицах Строителей и Жарова, а также в поселках Шатурторф и Мишеронский. Еще шесть дорог округа ждало основательное преображение — вместо грунтового покрытия там положили асфальт.

«В полном объеме ремонт завершен на 12 региональных дорогах, на восьми из них - по просьбам жителей, в том числе на участках: Дмитровский Погост – Дерзковская с 7,1 по 11,1 километра, Егорьевск – Большое Гридино – Семеновская с 34,4 по 39,1 километра, Кривандино – Рошаль с 0 по 10 километра, с 10 по 13,9 километра и с 14,5 по 16,2 километра и других», - добавляется в материале.

В настоящий момент продолжается проведение асфальтоукладочных работ на трех участках дорог регионального значения: Левашево – Кобелево с нулевого по шестой километр, Керва – Долгуша – Северная Грива с 0 по 6,6 километра, Куровсое – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха с 47,7 по 50 километр.

«На региональных дорогах городского округа, согласно программе по обеспечению безопасности дорожного движения, запланированы строительство трех километров тротуаров, установка 186 дорожных знаков, устройство трех километров ограждений и девяти шумовых полос», - отмечается в сообщении.

Также в Шатуре ремонтируют площадь у единственного в городе автовокзала на проспекте Ильича, а также меняют асфальт на территории Шатурской центральной районной больницы и медицинского училища в Больничном проезде.