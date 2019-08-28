РИАМО - 28 авг. В Войковском районе на севере Москвы снесли самовольно построенные офисы в надземном переходе, расположенном между двумя строениями, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости города Москвы.

Самострой находился в промышленной зоне на улице Выборгская, дом №22, между строениями 1 и 2. Этот участок предоставили владельцу во владение для эксплуатации общественно-деловых и производственных строений различного типа. На нем расположено шестиэтажное нежилое здание, состоящее из двух частей – офисной и складской.

«На территории выявлены нарушения земельного законодательства. Надземный переход был незаконно реконструирован, в результате чего образовались дополнительные офисные помещения. Прирост площадей составил 200 квадратных метров. Разрешительная документация на строительство или реконструкцию не оформлялась, земельный участок под цели строительства не предоставлялся», — говорится в сообщении.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, самострой в переходе создавал лишнюю нагрузку на конструктив. Также он лишил это место его важной функции – аварийного выхода, создав препятствия для эвакуации работников в случае форс-мажора.

«Самострой представляет собой потенциальную угрозу. Последствия самостроя можно перечислять до бесконечности, поэтому городские власти, проводя политику по борьбе с самостроем, действуют исключительно в рамках правового поля и безопасности для жизни и здоровья граждан», — резюмировал Овчинский.

По требованию Госинспекции по недвижимости оперативно приняты меры по ликвидации самостроя. Основной конструктив перехода освобожден от самостроя.