РИАМО - 28 авг. Партия хризантем из Нидерландов оказалась заражена западным (калифорнийским) трипсом, опасного вредителя выявили на фитосанитарном контрольном посту ООО «Автологистика», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – говорится в сообщении.

В итоге, партию кустовых хризантем из-за карантинного для РФ объекта пришлось уничтожить в соответствии с фитосанитарным законодательством.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным вредителем и отмечен более чем на 250 видах растений. Вредители питаются на листьях и цветках растений, из-за чего они постепенно увядают.