РИАМО - 28 авг. Глава Ленинского района Валерий Венцаль поручил пресс-службе муниципалитета активнее освещать в СМИ и социальных сетях все проблемные вопросы городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За год работы главой выработался подход - если нет информации у жителей о ходе решения проблемы, то сразу получаем точку социального напряжения. В связи с чем дал поручение каждый из проблемных вопросов освещать в СМИ и социальных сетях на регулярной основе», - отметил Венцаль.

Пресс-служба муниципалитета будет в ежедневном режиме публиковать информацию на официальном сайте администрации и социальных сетях о самых наболевших вопросах. Запрос на темы, нуждающиеся в освещении, сформируют сами жители, от которых ждут комментариев и личных сообщений.

Кроме того, глава призвал администраторов групп городского округа активнее взаимодействовать с пресс-службой администрации и помогать распространять информацию.