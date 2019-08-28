РИАМО - 28 авг. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины в результате пожара в доме в Переведеновском переулке, по результатам проверки примут процессуальное решение, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее на пятом этаже жилого дома в Басманном районе Москвы произошел пожар, горели личные вещи и мебель. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.

«Днем 28 августа 2019 года в квартире жилого дома по Переведеновскому переулку в городе Москве произошло возгорание, в результате которого погиб мужчина. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи выехали на место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.