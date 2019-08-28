РИАМО - 28 авг. По заявлению ООО «ГорКапСтрой» в отношении ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» и ГКУ МО «ДДС» возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Дела возбудили по признакам нарушения части 2 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции» при проведении открытых конкурсов в электронной форме на выполнение работ на разработку проектной и рабочей документации, проекта благоустройства и интерьеров для объекта - Московский областной онкологический диспансер», – отмечается в материале.

Кроме того, нарушения выявили на торгах на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте на участке Рублевский проезд – новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск».

Кроме того, был выявлен сговор на аукционе на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах на участке границы Москвы с Егорьевским шоссе от улицы Власова до путепровода через железную дорогу.

В ходе анализа доводов изложенных в обращении ООО «ГорКапСтрой», Московское областное УФАС усматривает признаки ограничения конкуренции при предъявлении излишних требований к документам участников открытых конкурсов в электронной форме.