РИАМО - 28 авг. Школы, построенные в Подмосковье за счет инвесторов, смогут обеспечить 7,5 тысяч мест, четыре из них будут открыты уже в сентябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Четыре школы в Московской области откроются в сентябре в Долгопрудном, Ступине, Люберцах и Ленинском округе. Еще шесть образовательных учреждений примут учеников во второй половине 2019 года – начале 2020 года», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Уже 2 сентября в школы, которые построили в Подмосковье за счет внебюджетных средств, пойдут 3,3 тысячи детей.

Во втором полугодии 2019 года планируется открыть школу на 300 мест в Долгопрудном (возводит ООО «ГК «ОРК»), образовательное учреждение на 792 места в Балашихе (ООО «Аврора») и школу на 275 мест в Домодедове (ООО «СЗ «Град Домодедово»).

А уже в начале 2020 года свои двери распахнут большие школы на 1,1 тысячи мест в Красногорске (застройщик ООО «РИВАС МО», входящее в состав ГК «ПИК») и Ленинском городском округе (ГК «Самолет»), а также школа на 550 мест в Истре (строит АО «ЛСР. Недвижимость-М»).