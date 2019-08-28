РИАМО - 28 авг. Информация о сбое в работе сети «Мегафона» в столице не соответствует действительности, сеть работает в штатном режиме, сообщил РИАМО представитель пресс-службы мобильного оператора.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое в работе сети «Мегафона» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Уфе, Смоленске, Пскове и Новосибирске.

«Информация о проблемах не соответствует действительности. Сеть «Мегафона» работает в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.