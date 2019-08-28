РИАМО - 28 авг. Мосгорсуд отменил решение, которое обязывает власти Москвы предоставить место для митинга 31 августа, заявку на проведение которого подавала Либертарианская партия, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

Ранее мэрия Москвы не согласовала проведения акций оппозиции 31 августа в центре столицы, после чего Тверской суд обязал столичное правительство подобрать альтернативную площадку для акции.

«28 августа Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы и постановил решение Тверского районного суда Москвы от 26 августа отменить. Принять новое решение - в удовлетворении иска отказать в полном объеме», - сказал собеседник агентства.

Столичные власти ранее также отказались согласовывать сразу несколько заявок оппозиции на акции 24, 25 августа и 3 сентября.

Акции протеста в столице связаны с отказом в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 оппозиционных кандидатов. В Москве уже прошли несколько митингов и шествий. Некоторые из них были согласованы, но проводились и несанкционированные акции.

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