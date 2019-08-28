РИАМО - 28 авг. В микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского круга откроется музей современного искусства под открытым небом, это событие станет финалом Международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«На данный момент готовы работы TheLondonPolice, Okuda, Sabek, Cranio и многих других, включая ставший легендарным самый большой в России портрет Юрия Гагарина работы художника Jorit. Рисунки завершены на шести фасадах и семи ЦТП, в процессе нанесения на фасады домов рисунки еще более 20 известных художников со всего мира», — говорится в сообщении.

Принять участие в открытии уличного музея сможет любой желающий. Для гостей фестиваля в честь события организуют бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы со знаменитыми художниками, выставки фотографий работ и иллюстраций участников. На мероприятии выступят российский хип-хоп-исполнитель Антоха МС и альтернативная хип-хоп-группа Anacondaz.

«Это мероприятие важно для всей страны, потому что ни в одном регионе у нас нет такого музея. Это будет первый в истории страны музей под открытым небом, полностью консолидированный в среду обитания. Этот фестиваль - в том числе современное воспитание молодых людей», — отметила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что юные жители микрорайона интегрируются в мероприятие - видят художников, общаются с ними, включаются в процесс нанесения рисунков.

Гости мероприятия также смогут вместе с художниками разрисовать специально установленные кубы.

В рамках создания музея будет разработано специальное online-приложение фестиваля «Городской морфогенез» для смартфонов и мобильных устройств, которое станет проводником в мир уличного искусства.

«Удобный аудиогид в приложении расскажет о каждом художнике, его культурном коде, зашифрованном в его авторской работе. Видеодемонстрации, навигационная карта мероприятия, встроенная функция STORE и другие оригинальные опции интерактивного приложения позволят полностью погрузиться в мир современного искусства и дополненной реальности в рамках создания музея под открытым небом в Московской области», — добавляется в сообщении.

Проект «Фестиваль «Культурный код» в рамках Международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis» получил президентский грант в размере 9,4 миллиона рублей.

Фестиваль является социально значимым проектом, направленным на создание культурной достопримечательности.