В Подмосковье наступил пик плодоношения травянистых растений, многие из которых опасны для здоровья человека. Экологи предупреждают, что серьезный вред здоровью способны нанести ягоды некоторых растений. Своим ярким окрасом они особенно привлекают детей, которые из любопытства могут их съесть и отравиться. Иногда последствием этого становится летальный исход. О том, как выглядят ядовитые дикорастущие растения в Московской области и какие симптомы вызывает отравление их ягодами, смотрите в инфографике РИАМО.

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