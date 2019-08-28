РИАМО - 28 авг. В Москве построят общежитие гостиничного типа со специальным блоком для подготовки медицинских кадров, соответствующее разрешение на строительство уже выдано, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Общежитие возведут при Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии министерства здравоохранения РФ по адресу: Юго-Западный административный округ, Академический район, улица Дмитрия Ульянова, владение 11.

«Общежитие предназначено для временного проживания обучающихся и сотрудников центра (молодых ученых), а также для организации центра самостоятельной подготовки медицинских кадров», - говорится в сообщении.

Планируется, что новое здание сделают шестиэтажным. В нем будут не только жилые комнаты и кухни, но и рекреационные зоны, административные помещения, буфет, комната охраны, гардеробная.

Кроме того, пятый и шестой этажи отведут под учебные кабинеты, компьютерные классы, кабинеты преподавателей. Здесь же обустроят трансформируемый зал.

«Запроектирована «зеленая кровля» с газоном и маломерными деревьями в кадках. Общежитие и существующий корпус №3 института эндокринологии соединят подземный и надземный переходы», - дополняется в материале.

В рамках проекта будет также благоустроена прилегающая территория. На ней установят малые архитектурные формы, организуют проезды, установят детскую площадку.

Общежитие будет возведено за счет федерального бюджета.

Срок действия разрешения на строительство – до мая 2020 года. За ходом проведения строительных работ будут следить специалисты Ростехнадзора.