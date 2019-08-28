РИАМО - 28 авг. В проекте «Активный гражданин» открылось голосование по названию южного дублера Кутузовского проспекта, его предлагают переименовать в проспект Генерала Дорохова в честь героя Отечественной войны 1812 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Активные граждане» смогут поддержать это предложение или высказаться против.

«Я поддерживаю эту идею, потому что в целом в Западном административном округе еще с Советского Союза была традиция: сеть улиц называть в честь героев войны 1812 года. Собственно, и Бородинская панорама там расположена, и Триумфальная арка, и музей «Кутузовская изба», - считает москвовед, блогер, экскурсовод и координатор проекта «Моспешком» Павел Гнилорыбов.

Новая вылетная магистраль — южный дублер Кутузовского проспекта — пройдет от МКАД до ТТК между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Общая протяженность дублера составит 11 километров. Для движения автомобилей сделают по шесть полос в обе стороны.

Магистраль соединит Северо-Западную хорду и Южную рокаду, а также снизит нагрузку на Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.

Самым крупным искусственным сооружением на дублере станет транспортная развязка на Минской улице. Строители уже возвели мост через реку Сетунь, а сейчас работают над путепроводом через Минскую улицу. В будущем здесь обустроят съезды к жилым кварталам около реки Раменки. Всего в составе первого участка южного дублера построят 5,7 километра дорог, в том числе шесть эстакад, один путепровод и два моста.

Кроме того, через магистраль сделают два подземных пешеходных перехода — в районе развязки с Минской улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы. Также установят шумозащитные экраны, высадят липы, ивы, клены, березы, боярышник, сирень и другие кустарники и деревья.

Новая магистраль улучшит транспортную доступность западной части столицы. Кроме того, здесь можно будет пересаживаться на электричку или метро. Дублер пройдет мимо железнодорожной станции «Матвеевская», станции метро «Минская» и будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Аминьевское шоссе», который соединит Большую кольцевую линию метро и железную дорогу.

В проекте «Активный гражданин» зарегистрировано около 2,3 миллиона москвичей. Уже прошло более 4 тысяч голосований, принято свыше 120 миллионов мнений жителей столицы.