РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 28 авг. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Дзержинского с 21 по 28 августа приняли более 1,4 тысячи обращений, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДДС Дзержинского.

«С 21 по 28 августа 2019 года МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало в режиме повседневной деятельности. Всего было принято 1 417 вызовов», – говорится в сообщении.

За неделю поступило 3 вызова в службу пожарной охраны, 30 – в службу полиции, 119 – в службу скорой медицинской помощи, 3 – в аварийную службу газовой сети.

Также зафиксировали более 200 вызовов, которые снижали качество работы ЦОВ ЕДДС, – это автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, и остальные вызовы, не требующие реагирования.