РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. В среду вечером на автотрассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной свыше 3 километров, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 17:18 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной свыше 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до садового товарищества (СНТ) «Петрица». Средняя скорость движения на данном участке дороги составляет 3 километра в час.

Помимо этого, в округе произошло два дорожно-транспортных происшествия на улицах Комсомольская и проспект Юных Ленинцев.