РИАМО - 28 авг. В Басманном районе столицы капитально отремонтируют многоэтажный жилой дом, построенный 112 лет назад, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Четырехэтажный многоквартирный дом с цокольным этажом расположен на улице Машкова. Он был построен в 1907 году по индивидуальному проекту. Предусматривается ремонт как внутренней, так и внешней отделки здания, в ходе которого будет обеспечено сохранение существующего архитектурного облика», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Фасадные работы предполагают восстановление стен и цоколя. Специалисты проведут частичный ремонт штукатурного покрытия, полную замену наружного покрытия и монтаж разрушенных отливов всех окон.

В подъездах обновят покрытие стен, потолка и напольного покрытия. При этом проектом также запланирована облицовка стен подъезда на первом этаже керамической плиткой.

В рамках работ предполагается замена окон в подъездах, а также частичный ремонт штукатурного покрытия внутренних откосов лестничных клеток. Кроме того, проектная документация предусматривает капитальные работы в подвальных помещениях дома.