РИАМО - 28 авг. С 00:00 до 03:00 29 августа на переезде в Опалихе в подмосковном Красногорске ограничат движение, работы на станции «Опалиха» ведут в рамках подготовки к запуску второго направления Московских центральных диаметров Нахабино – Подольск, говорится в сообщении пресс-службы администрации Красногорска.

«В связи с неотложными ремонтными работами на железнодорожном переезде в Опалихе в ночь с 28 на 29 августа с 00:00 до 03:00 будет производиться разборка настила. Автомобильное движение будет осуществляться по одной полосе», — говорится в сообщении.

Работы на станции «Опалиха» ведутся в рамках подготовки к запуску МЦД-2 (Нахабино-Подольск). Проектом благоустройства предусмотрены ремонт прилегающих автодорог, устройство тротуаров, площадок для общественного транспорта, освещение. В планах – строительство путепровода протяженностью 1,3 километра.

Запуск первых диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запланирован на ноябрь 2019 года. Станции МЦД будут работать с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.