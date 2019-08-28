РИАМО - 28 авг. В 2020 году начнутся тестовые полеты аэротакси в пригородах Москвы и зоне МКАД, к заказу такой вид транспорта будет доступен через приложение на смартфоне, сообщает ТАСС.

Холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском соглашение о развитии системы аэротакси.

«Подписывается соглашение по созданию городской системы аэромобильности. Подписывают Александр Викторович Охонько, генеральный директор ООО «ВР-Технологии», Алексей Сергеевич Федотов, директор по развитию и сотрудничеству ОАО «Яндекс.Такси», - сказал диктор на церемонии подписания.

Как отметил Охонько, тестовые полеты в столичных пригородах и зоне МКАД планируется начать уже в следующем году.

«Если концепция безопасности, рентабельность эксплуатации подтвердятся, то тогда уже будем планировать полет из городской черты в зону международных аэропортов. Это самый массовый и прибыльный сегмент», - сказал он.

По его словам, партнерами планируется совместная разработка экосистемы данного вида транспорта, включающей в себя пилотируемые и беспилотные аппараты, управление воздушным движением в черте города, приложения для смартфона и так далее.

Гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский подчеркнул, что на выставке в Жуковском для посетителей представлен опытный образец вертолета VRT-500, который планируют использовать, как воздушное такси.

Представитель пресс-службы «Яндекса» добавил, что заказать аэротакси можно будет через приложение на смартфоне. Также планируется, что в приложении «Яндекс.Такси» появится дополнительная опция - на некоторых участках пути можно будет вместо машины воспользоваться вертолетом.

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