РИАМО - 28 авг. Дорогу к садово-некоммерческому товариществу «Сенеж-7» в подмосковном Солнечногорске заасфальтируют, ее протяженность составит порядка 2 километров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Участок ремонтируют в рамках соглашения между правительством региона и Москвы о взаимодействии в сфере транспортного обеспечения СНТ. Уже в начале сентября собственники более 2,5 тысяч участков смогут с комфортом добраться до своих домов», – говорится в сообщении.

Общая протяженность дороги составляет 1755 метров. Ширина полотна варьируется от 4,3 до 5 метров. В общей сложности на обустройство дороги затратят около двух тонн асфальта. Полностью завершить все работы планируют в течение недели.

«В округе располагаются более дюжины садоводческих товариществ. Эта дорога является центральной, от которой расходятся все остальные направления», – отметил местный житель Михаил Котовский.