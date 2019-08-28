РИАМО - 28 авг. Эксперты Мосгосстройнадзора проведут проверку подземной части строящегося реновационного дома в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы, здание оценят с точки зрения конструктивной и радиационной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Здание расположено по адресу: улица Демьяна Бедного, владение 22. Специалисты центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве оценят показатели, от которых в первую очередь зависит конструктивная безопасность здания. Они проверят качество железобетонных конструкций, сварных соединений, толщину фундаментной плиты и защитного слоя бетона. С возводимого здания отберут образцы бетона и арматуры для испытаний на прочность в лабораторных условиях.

«В настоящее время инспекторы проводят проверку объекта по программе реновации на предмет соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов требованиям проекта. К проверкам привлечен центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС)», – сказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

Директор центра экспертиз Виктор Егоров уточнил, что геодезисты проконтролируют геометрические параметры строящегося здания, а инженеры лаборатории санитарно-эпидемиологического и радиационного контроля произведут отбор проб грунтов для исследований.

Он добавил, что заключения о соответствии выполненных работ требованиям технической документации эксперты ЦЭИИС передадут в Мосгосстройнадзор.

С начала года специалисты ЦЭИИС по заданию Мосгосстройнадзора приняли участие более чем в 200 проверках жилых домов по программе реновации. До конца года они проведут еще около четырех тысяч различных испытаний материалов и конструкций на объектах реновации.

Программа реновации жилья реализуется в столице с 1 августа 2017 года. В настоящее время в нее включены 5173 дома, адресный список состоит из 338 стартовых площадок. Всего в рамках ее реализации предусмотрено расселение свыше 350 тысяч квартир.