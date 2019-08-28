РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. В подмосковном Подольске 1 сентября состоится турнир по пляжному волейболу, посвященный закрытию сезона, сообщается в группе «МУ СШ «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые горожане, приглашаем всех желающих принять участие в турнире по пляжному волейболу, который пройдет в городском округе 1 сентября по адресу: проспект Юных Ленинцев, дом №84В. Мероприятие будет посвящено закрытию летнего сезона 2019 года», – говорится в сообщении.

Начнутся соревнования в 11:00. Узнать подробности можно по телефону:8(903)219-19-16.