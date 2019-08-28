РИАМО – 28 авг. В подмосковную Шатуру 29 августа прибудет главный внештатный детский кардиолог Минздрава Московской области Альфия Дроздова, она осмотрит детей до 18 лет в рамках проекта «Доступная кардиология», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Проект направлен на оказание консультативной помощи детям с кардиальной патологией в отдаленных уголках Московской области. Это дети как с ранее установленными диагнозами, так и с подозрениями на патологию сердечно-сосудистой системы, дети с врожденными пороками сердца до или после оперативного вмешательства, в том числе после сложных реконструктивных операций, дети с нарушением ритма сердца», – сказала главный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

Вместе с Дроздовой детей осмотрят педиатры и кардиологи Шатурской больницы. Эти мероприятия призваны уточнить спорные диагнозы и подобрать эффективную тактику лечения.

«Обеспечить высококвалифицированной медицинской мощью даже самые отдаленные территории – задача, которую несут в себе важные проекты МОКДЦД – «Доступная кардиология», «Десант врачей». Благодаря подобным акциям, которые уже становятся привычными для жителей области, возможность получить консультацию у профильных специалистов недалеко от дома получает каждый житель Подмосковья», – добавила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Главный детский кардиолог Подмосковья выезжает в отдаленные регионы раз в месяц. В этом году пройдет еще пять выездов, в том числе в городские округа Шаховская, Зарайск и Павловский Посад.