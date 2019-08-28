РИАМО - 28 авг. Пожар произошел в квартире на улице Академика Павлова в столице, из огня полицейский, оказавшийся на месте происшествия, вынес домашнюю кошку в клетке, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Из дежурной части отдельного батальона дорожно-патрульной службы УВД по ЗАО в машину патрульного экипажа поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на улице Академика Павлова. Командир взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО, капитан полиции Максим Трубицын оперативно прибыл на место происшествия.

«После локализации очага пожара, его полной ликвидации и отправки потерпевших граждан в медицинское учреждение сотрудник полиции в одной из комнат обнаружил металлическую клетку с находящейся там кошкой. Испуганное животное серьезно пострадало от контакта с прутьями клетки и задымления», - говорится в сообщении.

Капитан Трубицын перенес пострадавшее животное в свою служебную машину и отвез его в районную ветеринарную лечебницу. Он из собственных средств оплатил расходы на лечение и содержание животного. Он не считает, что совершил что-то особенное.

«Надо в любой ситуации оставаться человеком, сострадать и помогать не только людям, попавшим в беду, но и нашим младшим братьям, домашним четвероногим друзьям», – отметил полицейский.

Руководству управления внутренних дел по Западном административному округу поступило письмо от местных жителей со словами искренней благодарности за спасенного домашнего друга и дана высокая оценка своевременным и профессиональным действиям Трубицына.