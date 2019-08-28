РИАМО - 28 авг. В столичном районе Жулебино завершилось строительство храмового комплекса в честь Сретения Господня, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Общая площадь храмового комплекса составляет 2,3 тысячи квадратных метров, высота – 49 метров. Он рассчитан на 1 тысячу человек. Строительство собора началось в 2011 году и велось по индивидуальному проекту, в классическом стиле – он увенчан девятью куполами, центральный купол представляет собой восьмигранный шатер.

«На текущий момент здание собора построено. До конца сентября планируется закончить большую часть работ по инженерной части и приступить к комплексному благоустройству территории в едином стилевом решении для храма и находящегося по соседству сквера», – руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Рядом с храмом возвели дом хозяйственного назначения в том же архитектурном стиле. Также при храме предполагается открыть концертный зал, куратором которого станет Московская консерватория. В нем будут собираться не только прихожане, но и любители классической музыки.

Планируется, что до конца текущего года пройдет освящение храмового комплекса.

Программа строительства православных храмов в Москве реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр города Сергей Собянин и патриарх Кирилл.

Вместе со строительством новых храмов программа предполагает восстановление исторических и православных объектов. Ее цель – обеспечение густонаселенных районов города храмами в шаговой доступности, где они действительно нужны.