РИАМО - 28 авг. В подмосковных Котельниках проходит первый этап благоустройства центральной части города, в 2020 году в рамках второго этапа планируют благоустроить сквер «Патриот», сообщил журналистам в среду глава городского округа Андрей Булгаков.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с жителями Котельников, на которой обсудили самые важные для городского округа вопросы.

«По поручению губернатора мы уже в этом году начали благоустраивать центр города, создавать общественные пространства у ДК «Белая дача», в следующем году будет второй этап благоустройства, или сквер «Патриот», или пешеходные аллеи Силиката», - сказал Булгаков.

Он добавил, что последнее слово в этом вопросе будет за жителями.

«Соответственно программа благоустройства общественных территорий внутри микрорайонов завершится и будет реализована в 2020-2021 годах», - заключил глава.