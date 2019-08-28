РИАМО - 28 авг. Столичные семьи за время существования городской программы страхования жилья правительства Москвы получили 200 тысяч выплат на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города Москвы.

В столице сейчас уже больше половины семей присоединились к комплексной системе страхования в жилищной сфере Москвы. Программа страхования жилья от чрезвычайных ситуаций работает в столице с 1996 года, с этого времени по ней застраховали более 2,6 миллиона квартир.

«1,1 млрд рублей (выплаченных компенсаций – ред.) составили выплаты из городского бюджета. Система страхования в жилищной сфере Москвы является примером использования механизма страховой защиты жилищных и имущественных прав граждан, и мы надеемся, что другие регионы учтут столичный опыт в реализации системы страхования жилья», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Участие страховых компаний в программе проводится по итогам конкурсного отбора. При этом правительство Москвы контролирует исполнение организациями обязательств по договорам страхования. При выплате страхового возмещения ответственность страховой компании составляет 85%, ответственность города – 15%.

В программе страхования жилья предусмотрены удобные условия по ее оплате для москвичей: они могут погашать ее вместе с коммунальными услугами. Так, сейчас страховой взнос для жителей столицы составляет 1,87 рублей за квадратный метр, при уровне страховой компенсации 42 тысячи рублей. Такой взнос могут позволить себе жители самого различного уровня дохода, в том числе и малоимущие.

«Для квартиры площадью 50 квадратных метров средний месячный взнос составит 93,5 рублей, или 1122 рубля в год, а страховое покрытие, то есть лимит выплат, составит 2,1 миллиона рублей», — добавил Гаман.

Городская программа обеспечивает страховую защиту от наиболее распространенных рисков, включая пожар, взрыв по любой причине, стихии, а также от аварии систем отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков, и предлагает единые условия страхования для всех участников.