РИАМО - 28 авг. В городском округе Воскресенск в селе Марчуги установят памятник князю Дмитрию Пожарскому, его планируют открыть в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Бюст разместят в сквере рядом с Крестовоздвиженским храмом по согласованию с благочинным церквей Воскресенского округа, протоиереем Сергием Якимовым. Село Марчуги входит в один из экскурсионных маршрутов культурного центра «Усадьба Кривякино».

«Утвержден макет памятника в мягком материале – его отдали в работу для выполнения из бронзы. Колонна и основание под бюст изготавливаются из мансуровского светлого гранита. На данный момент администрация поселения Фединское проводит работы по благоустройству планируемого места установки памятника. Открытие состоится в сентябре», – говорится в сообщении.

Установка памятника Дмитрию Пожарскому в Марчугах неслучайна. Во второй половине XVI века село было пожаловано в наследственное владение князю Михаилу Пожарскому, который женился в 1571 году на дочери владельца соседнего села Петровское Ефросинье Беклемишевой.

В последствии земли перешли по наследству их сыну Дмитрию, который в Смутные годы возглавил ополчение и освободил Москву от польско-литовских захватчиков. Щит князя Пожарского изображен на гербе Воскресенского района, который станет и гербом городского округа.