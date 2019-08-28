РИАМО - 28 авг. В подмосковных Котельниках планируют оборудовать подъезды камерами видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион», сообщил журналистам в среду глава городского округа Андрей Булгаков.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с жителями Котельников, на которой обсудили самые важные для городского округа вопросы.

«Очень важный вопрос для нашего городского округа - безопасность с учетом разной специфики. В ближайшие два года будет реализован проект «Безопасный регион» в Котельниках <…> в том числе с использованием очень мощных камер видеонаблюдения для подъездов. Почти все подъезды в городе оборудуют камерами видеонаблюдения для безопасности», - сказал Булгаков.

Он добавил, что вопрос безопасности в Котельниках волнует жителей.

«В целом это волнует жителей, востребованный проект, губернатор его поддержал, и он будет в течение двух лет полностью реализован», - уточнил глава.

Проект «Безопасный регион» реализуется в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» с 2015 года.