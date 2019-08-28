РИАМО - 28 авг. На пятом этаже жилого дома в Басманном районе Москвы произошел пожар, огонь охватил порядка 15 квадратных метров, горели личные вещи и мебель, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях. Пожарные незамедлительно выехали на место и приступили к тушению.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:05 загорание было ликвидировано», - говорится в сообщении.

Во время ликвидации загорания людей эвакуировали из здания. В результате пожара пострадал один человек. Спасатели передали пострадавшего врачам для оказания необходимой помощи.