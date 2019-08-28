РИАМО - 28 авг. Более 500 километров тепловых сетей, 67 котельных и 30 центральных тепловых пунктов на территории Коломенского городского округа подготовили к осенне-зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Монтажные и пуско-наладочные работы по пяти блочно-модульным котельным, построенным по губернаторской программе в поселках Возрождение, Первомайский, деревне Сельниково, селах Пирочи и Октябрьское. Все они работают в автоматическом режиме, без оператора. Современное оборудование позволяет не только надежно, но и энергоэффективно предоставлять услуги жителям», – говорится в сообщении.

Особое внимание при подготовке объектов ЖКХ уделялось сельским населенным пунктам. За лето котельные в поселках Радужный и Первомайский полностью реконструировали. На объектах заменили насосное и электрическое оборудование, установили новые системы химводоподготовки, а также усилили контроль над безопасностью и качеством воды.

Новые системы автоматизированной химводоподготовки появились еще в 29 населенных пунктах – их установка позволила повысить надежность работы оборудования и привела к экономии затрат на эксплуатацию котельных.