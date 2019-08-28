РИАМО - 28 авг. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» одержали победу в тульском марафоне «Щит и Меч», который является частью международного спортивного проекта Russia Running «Бегом по Золотому кольцу», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Победителем соревнований стал старший мастер цеха ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики Дмитрий Салов, показавший лучшее время на дистанции 42 километра», - отмечается в сообщении.

В этом году в легкоатлетическом тульском марафоне приняли участие около 2,3 тысячи любителей бега из 170 городов России и шести стран мира. Спортсмены соревновались не только на основной дистанции, но и в полумарофоне (21 километр), в забегах на 3 и 10 километров, а также на 300 и 600 метров.

Салов, представлявший на турнире молодежный актив «ВМУ», финишировал первым с результатом 2 часа 34 минуты 5 секунд, опередив своего ближайшего преследователя более чем на 50 секунд. Его наградили специальным призом от губернатора Тульской области – горным велосипедом. Все остальные участники забегов получили памятные призы и электронные сертификаты.

«Эта победа далась мне нелегко. Я впервые попробовал свои силы на столь длинной дистанции, к которой интенсивно подготавливался. Рад, что мне удалось показать положительный результат и пополнить список спортивных достижений нашего химкомбината. Уверен, что моя победа послужит отличным стимулом для всех сотрудников предприятия, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом», - поделился Салов.