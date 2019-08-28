РИАМО - 28 авг. Врачи Ногинской центральной районной больницы смогли спасти жизни двух детей, которые получили тяжелые травмы в дорожной аварии с участием мотоцикла, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

У первого пациента выявили травму с переломом правой бедренной кости. Благодаря грамотным действиям врачей, ему своевременно оказали помощь на базе травматологического отделения.

«У второго пациента травмы оказались тяжелее – он получил открытый перелом левой бедренной кости со смещением и перелом левой плечевой кости со смещением отломков, а также черепно-мозговую травму, что потребовало его экстренной госпитализации в реанимационное отделение», – говорится в сообщении.

Ребенка экстренно прооперировали и после стабилизации состояния пациента его перевели в травматологическое отделение. Благодаря профессионализму команды медиков, квалифицированному оборудованию, а также оперативному штабу Центра медицинских катастроф, ребят удалось спасти.

Сейчас оба пациента переведены в ДКГБ №9 имени Сперанского для продолжения лечения.