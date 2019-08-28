РИАМО - 28 авг. В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с жителями Котельников, на которой обсудили самые важные для городского округа вопросы, в числе которых строительство воспитательно-образовательного комплекса, передает корреспондент РИАМО.

«Котельники очень быстро стремительно развиваются, приближены к Москве. Традиционно на этих встречах стараемся найти финансовые ресурсы, понятно, что всегда запросов больше, чем ресурсов», - сказал Воробьев на встрече.

Глава Котельников Андрей Булгаков рассказал, в округе в следующем году начнут строить большой воспитательно-образовательный комплекс.

«Так как в Котельниках вторая смена на самом высоком уровне в Московской области, строительство воспитательно-образовательного комплекса очень важно. И строительно-монтажные работы начнутся со следующего года, планировка территории уже в этом году идет, и этот проект надо завершить до 2022 года. Если получится, раньше, но до 2022 года», - пояснил Булгаков.

На встрече, кроме обсуждения строительства воспитательно-образовательного комплекса, речь также шла о реконструкции стадиона.

«Один из основных вопросов касается спорта, мы очень много работ сделали за последний год в городе, но <…> реконструкция стадиона «Русские газоны», чтоб завершить и сделать полноценное спортивное ядро, в новую пятилетку будет реализована с поддержкой областного правительства», - заключил глава.