РИАМО - 28 авг. Неизвестный украли автомобиль Mazda СХ-5 от дома в Раменском городском округе, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«27 августа в 10:20 в дежурную часть отдела полиции обратился житель Раменского городского округа 1973 года рождения с заявлением о том, что с 20:10 26 августа до 07:10 27 августа от дома по месту проживания неизвестный похитил его автомашину Mazda СХ-5 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма материального ущерба составила 1,8 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».