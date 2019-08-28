РИАМО - 28 авг. Грибную ферму в городском округе Электросталь планируют построить к концу 2019 года, на это потратят порядка 2 миллиардов рублей, она позволит сохранить Подмосковью лидирующие позиции по производству грибов в стране, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Сегодня мы видим, что строительство серьезно активизировалось, как говорят строители, здесь достаточно тяжелая ситуация с грунтами, очень много уходит времени на подготовительные работы. В прошлом году закладывали здесь первый камень, по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась. Мы уже видим, что идут работы по закрытию теплового контура. Мы рассчитываем, что данный объект будет введен в эксплуатацию до конца текущего года», - сказал Разин.

Он добавил, что в данный проект привлечено порядка 2 миллиардов рублей. Вместе с постройкой грибной фермы проходит благоустройство близлежащей территории, на которой появятся теплицы для выращивания овощей и ягод.

Министр уточнил, что постройка грибной фермы позволит Московской области сохранить лидирующие позиции по производству грибов в России.

«Мы на сегодняшний день являемся лидером в производстве грибов в стране. Нам очень важно не потерять темпы, и такой объект, который открывается здесь в Электростали, он, конечно, позволит сохранить лидерство и выведет нашу отрасль производства грибов на новый уровень. Потому как здесь будут применены самые современные технологии», - заключил Разин.