РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 авг. Глава Королева Александр Ходырев проверил готовность школ к новому учебному году, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду Ходырев провел выездное совещание, в ходе которого проверил готовность школ к новому учебному году и осмотрел пешеходные переходы у школ.

«Школы полностью готовы к учебному году. Впечатлило оформление школы №1, дети и педагоги очень творчески подошли к делу, в школе приятно находиться, красиво оформлены стены. Также полностью завершим в этом году (в 2019 году - ред.) благоустройство всех переходов у школ», – сказал Ходырев.

Глава города также осмотрел пешеходные переходы у школ. В Королеве 33 перехода находятся рядом с учебными заведениями. В нынешнем году завершаются работы по их благоустройству.

Для обеспечения безопасности переходы оборудуют специальными двусторонними мигающими светофорами, оснащенными солнечными батареями, на протяжении 100 метров с обеих сторон будут установлены перильные ограждения, чтобы дети не перебегали проезжую часть в неположенных местах, появятся дублирующие знаки и искусственные дорожные неровности.