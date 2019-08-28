РИАМО - 28 авг. В рамках второго дня форума педагогов Подмосковья в доме правительства Московской области собрались свыше 1 тысячи специалистов образования региона, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Она напомнила, что в этот раз форум педагогов проводят в новом формате – в течение двух дней. Накануне состоялась практическая часть, работали тематические площадки. В первый день в работе форума приняли участие свыше 5 тысяч учителей.

«Сегодня перед нами стоят глобальные задачи – сделать систему образования еще эффективнее. Нам предстоит много работы, только совместными усилиями мы достигнем наилучшего результата», – сказала Забралова.

На форуме назвали лучшие образовательные учреждения Подмосковья. Лучшие 10 школ получат по 1 миллиону рублей на развитие, еще 90 – по 500 тысяч рублей.

«Отдельное спасибо нашим высшим и средне-специальным учебным заведениям. Мы продолжаем работу по поиску стратегических партнеров для каждого нашего колледжа. В этом году мы заключили соглашения с девятью предприятиями, в проработке еще с шестью: с Мытищинским машиностроительным заводом, Коломенским заводом, агрохолдингом «Новые аграрные технологии», НПО «Звезда», Раменским приборостроительным конструкторским бюро и НПО «Алмаз»», – заключила Забралова.