РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик приступил к капитальному ремонту кровли Дома культуры «Машиностроитель», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ремонт кровли в микрорайоне Климовск. На текущей неделе начались работы по капитальному ремонту кровли Дома культуры «Машиностроитель». Напомним, что некачественное водоотведение послужило разрушению штукатурного слоя фасада ДК», – говорится в сообщении.

После завершения кровельных работ планируется восстановить поврежденный штукатурный слой.