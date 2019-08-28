РИАМО - 28 авг. Рабочие, проводившие капитальный ремонт фасада многоквартирного дома в Видном, спасли из горящей квартиры семью из трех человек и эвакуировали несколько десятков человек, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Утром в доме № 13 по Советскому проезду в Видном произошло возгорание квартиры на девятом этаже. Сигнал о пожаре поступил к спасателям в 09:05.

«На момент возгорания квартиры, неподалеку с домом оказалась бригада рабочих капремонта, которая и вызвала на место происшествия сотрудников регионального МЧС, готовилась к началу рабочей смены и подготавливала строительную технику. До того, как квартира начала полыхать, бригада строителей эвакуировала из многоквартирного дома несколько десятков человек на строительной люльке и по лестнице», - говорится в сообщении.

Затем рабочие спасли из горящей квартиры семью из трех человек с 10-летним ребенком. Они совершили три ходки на люльках и успешно эвакуировали всех членов семьи.

«За минуты пламя с квартиры дошло до балкона. Перешли в другую комнату, открыли форточку, чтобы дети дышали. Ребята — наши спасители. Они сделали три ходки и нас спасли. В такую нужную минуту, за секунду нас эвакуировали», - сказал один из спасенных.

Рабочие, проводившие капитальный ремонт дома в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, стали настоящими героями.

Министр регионального министерства ЖКХ Московской области Евгений Хромушин уже поблагодарил рабочих проявивших отвагу.

«Монтажники молодцы. Оперативно работали, спасали. Среагировали оперативно», - подчеркнул Хромушин.

Имена рабочих-спасателей, среди которых Эдуард Бадамшин, Казбек Тубеков, Илья Куй-Беда, Альберт Мирзоев и Расул Кательников, спасенные жильцы запомнят на всю жизнь.

«Бригада у нас быстрая. Подключили подъемники, начали спасать. Спасли несколько десятков человек. Сделали все возможное. Люди уже хотели выпрыгивать из окон», — отметил один из рабочих.

Все рабочие на объектах капитального ремонта проинструктированы, как вести себя в случае различных чрезвычайных ситуаций.

После ликвидации последствий пожара, работы по капитальному ремонту фасада будут продолжены.

Как уточнил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества МКД региона Валерий Николов, данный дом стоит в краткосрочном плане проведения работ по капитальному ремонту фасада, замене оконных блоков в местах общего пользования, замене входных дверей в подъездах и ремонту отмостки.