РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. В Подольске управляющая компания «Любимый дом» нанесла разметку парковочных мест у одного из домов на Бородинском бульваре, сообщается на сайте УК.

«В настоящее время завершена работа по нанесению разметки парковочных мест для автомобилей перед подъездами и с торцов дома №12 на Бородинском бульваре», – говорится в сообщении.

Управляющая компания напоминает жителям и об оплате квитанций за вывоз мусора. В частности, оплатить их можно в терминалах, установленных по адресам: Бородинский бульвар, дом №5; улица Давыдова, дома №№8/2 и 5; Электромонтажный проезд, дом №11; Юбилейная дом №2А. Комиссия составляет 0,5%.