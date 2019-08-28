РИАМО - 28 авг. В будущем площадь особо охраняемых природных территорий в Подмосковье планируют увеличить до 17%, на данный момент в регионе создано почти 250 ООПТ, которые составляют 4,5% от всех земель региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Эта цифра отражена в схеме размещения и развития охраняемых природных территорий региона.

«Сегодня в Подмосковье организовано 248 ООПТ регионального значения общей площадью чуть более 200 тысяч гектаров. <…> Наша позиция заключается в том, чтобы кратно увеличить особо охраняемые территории, довести их площадь даже до 20% от площади региона», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Он добавил, что в Московской области существуют исключительные экосистемы, а также изобилие редких видов растений и животных – все это необходимо уберечь от попыток хозяйственного освоения земель. Он отметил, что нельзя бесконечно потреблять и бесконтрольно пользоваться природными ресурсами.

Зампред напомнил, что Россия вошла в число стран, которые подписали конвенцию о биологическом разнообразии и стремится к увеличению процента площади ООПТ в отношении к площади региона.

«Нам тоже необходимо стремиться к этому», — подчеркнул Куракин.

Он также рассказал, что до конца 2019 года в Подмосковье планируется организовать еще девять ООПТ, которые будут располагаться на землях городских округов Клин, Домодедово, Лотошино, Раменский, Ленинский, Щелково и Талдомский.