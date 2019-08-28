РИАМО - 28 авг. Инвестиции в основной капитал в столице за первую половину 2019 года составили более 955 миллиардов рублей, это 119,5% в сравнении с соответствующим периодом 2018-го, говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

В первом квартале 2019 года объем инвестиций в основной капитал в Москве составил 403,303 миллиарда рублей — это 125,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Всего за 2018 год объем инвестиций в основной капитал столицы составил 2,4 триллиона рублей. За первое полугодие — 766,4 миллиарда рублей, за январь–сентябрь — 1,3 триллиона рублей.