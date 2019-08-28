РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. В муниципальном учреждении детско-юношеский оздоровительный центр (ДООЦ) «Родина» до конца текущего года оборудуют бассейн, стоимость работ составит более 45 миллионов рублей, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

«27 августа заключен муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу внутренних инженерных сетей, оборудования бассейна, выполнение работ по автоматизации и пуско-наладке в ходе реконструкции лечебного корпуса с пристройкой спортивно-оздоровительного блока МОУ ДООЦ «Родина» в поселке Поливаново сельского поселения Дубровицкое», - говорится в сообщении.

Цена контракта составляет 45 миллионов 513 тысяч 795 рублей. Подрядчик – ООО «ВТ-Инжиниринг». Срок выполнения работ с даты заключения контракта до 1 декабря 2019 года.