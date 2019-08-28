РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 28 авг. С начала текущего года в подмосковном Домодедове собрали более 123 тонн покрышек, сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Акция «Шина» прошла в Домодедове. Среди муниципалитетов наш округ уже не первый год занимает лидирующие позиции. На текущий момент собрано более 123 тонн», – говорится в сообщении.

Акция по сдаче отработанных покрышек «Шина» проводится круглый год. В Домодедове бесплатно сдать отработанные покрышки можно по адресам: Промышленная улица, дом №26 (ООО «Евролайн») и улица Кирова, дом №26 (комбинат благоустройства).