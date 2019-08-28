РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 28 авг. Владельцам незаконных вывесок в подмосковных Котельниках выдали предписание о демонтаже, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

В среду состоялся очередной рейд по проверке законности установки средств размещения информации и рекламы.

«Владельцам незаконных вывесок выданы предписания о демонтаже. Предписание на самостоятельный демонтаж выписывается на месяц», – говорится в сообщении.

Если владельцы не демонтировали, то информация направляется в государственный административно-технический надзор Московской области для выставления штрафа и принудительного демонтажа.