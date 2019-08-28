РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 авг. В подмосковных Котельниках в микрорайоне Силикат автомобильная дорога будет перекрыта с 21:00 до 00:00, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

«28 августа в период с 21:00 до 00:00 будет перекрыта автомобильная дорога, расположенная в промзоне микрорайона Силикат», - говорится в сообщении.

Дорога будет перекрыта в связи с проведением ремонтных работ.

Ранее в городском округе полностью завершили ремонт местных дорог (пять участков длиной 1,5 километра).