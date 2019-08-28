РИАМО - 28 авг. Анализатор на «сухой химии» URiCKAH-Прогресс производства резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Эйлитон» успешно прошел технические испытания и в начале 2020 года появится в отечественных клинико-диагностических лабораториях, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Сегодня в новом приборе объединены все лучшие конструкторские решения, реализованные в двух его предшественниках. Созданный российскими специалистами анализатор выполняет исследования с уникально высокой точностью и при этом обладает большой производительностью. На данный момент прибор не имеет аналогов в мире, и это подтверждает высокий профессионализм его разработчиков», – сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Высокопроизводительный количественный анализатор URiСКАН-Прогресс – это очередная разработка специалистов группы компаний «Юнимед», в которую входит резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон». Прибор совместил в себе все лучшие характеристики предыдущих разработок – высокую точность URiСКАН-strip и производительность URiСКАН-про. Его серийный выпуск будет налажен на базе подмосковного завода «Эйлитон», и уже в начале следующего года усовершенствованный прибор поступит в клинико-диагностические лаборатории нашей страны.

По словам генерального директора группы компаний «Юнимед» Александра Шибанова, приборы и тест-полоски для анализа мочи от ведущего мирового производителя – корейской компанией YD Diagnostics Corp. поставлялись в российские лаборатории с 2006 года. За это время сотрудники более 4 тысяч отечественных клинико-диагностических лабораторий убедились в высоком качестве тест-полосок URiSCAN, которые стали самыми популярными в нашей стране. Ежегодно в России с их использованием выполняется более 20 миллионов анализов мочи.

После успешных технических испытаний новый прибор отправляется на клиническую проверку. Уже в начале 2020 года в компании рассчитывают официально зарегистрировать URiCKAH-Прогресс в Росздравнадзоре, и у специалистов российских КДЛ появится еще один надежный помощник из серии URiCKAH, который позволит методом «сухой химии» получать количественные результаты исследований в лабораториях с большими потоками анализов.